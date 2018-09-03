"Торино" обыграл СПАЛ благодаря голу Нкулу

"Торино" в матче 3-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету камерунского защитника Николя Нкулу, забившего головой после подачи углового.

Матч завершился позже остальных. На 18-й минуте игра была прервана из-за ливня.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Торино" - СПАЛ - 1:0 (0:0)

Гол: Нкулу, 52.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (А.Беренгер, 87), Ринкон, Сориано (Д.Базелли, 64), Мейте, Яго Фальке (С.Дзадза, 71), Белотти.

СПАЛ: Гомис, Фелипе (Й.Джуру, 45), Ционек (А.Палоски, 78), Викари, Куртич, Миссироли, Скьяттарелла (М.Вальдифиори, 52), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья.

Предупреждения: Скьяттарелла, 27. Моретти, 55. Ционек, 71.

Судья: Паскуа.

2 сентября. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.