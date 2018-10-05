"Торино" обыграл "Фрозиноне" в матче 8-го тура чемпионата Италии (3:2). Туринский клуб набрал 12 очков и расположился на 7-м месте, гости же с одним очком остались на 19-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
8-й тур
"Торино" - "Фрозиноне" - 3:2 (1:0)
Голы: Ринкон, 20 (1:0). Базелли, 46 (2:0). Гольданига, 58 (2:1). Чано, 64 (2:2). Беренгер, 71 (3:2).
"Торино": Сиригу, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (Париджини, 65), Ринкон, Мейте (Сориано, 86), Базелли (Лукич, 79), Дзадза, Белотти, Беренгер.
"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Крайнц (Соддимо, 85), Дзампано, Гольданига, Халльфредссон, Чибса, Кэмпбелл (Флут, 78), Чано, Чофани (Перица, 78).
Предупреждения: Чано, 11. Халльфредссон, 53. Сиригу, 59. Крайнц, 60. Иццо, 69. Мейте, 80.
Судья: Пеццуто.
5 октября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".