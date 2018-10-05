"Торино" обыграл "Фрозиноне" в матче 8-го тура чемпионата Италии (3:2). Туринский клуб набрал 12 очков и расположился на 7-м месте, гости же с одним очком остались на 19-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Торино" - "Фрозиноне" - 3:2 (1:0)

Голы: Ринкон, 20 (1:0). Базелли, 46 (2:0). Гольданига, 58 (2:1). Чано, 64 (2:2). Беренгер, 71 (3:2).

"Торино": Сиригу, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (Париджини, 65), Ринкон, Мейте (Сориано, 86), Базелли (Лукич, 79), Дзадза, Белотти, Беренгер.

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Крайнц (Соддимо, 85), Дзампано, Гольданига, Халльфредссон, Чибса, Кэмпбелл (Флут, 78), Чано, Чофани (Перица, 78).

Предупреждения: Чано, 11. Халльфредссон, 53. Сиригу, 59. Крайнц, 60. Иццо, 69. Мейте, 80.

Судья: Пеццуто.

5 октября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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