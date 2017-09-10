"Торино" на третьей добавленной минуте вырвал победу у "Беневенто"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Торино" на выезде сломил сопротивление "Беневенто" – 1:0. Единственный гол на третьей добавленной минуте забил Яго Фальке. Экс-защитник "Зенита" Кристиан Ансальди остался в запасе туринцев.

Этот успех позволил "быкам" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Беневенто" все еще не удается набрать первые в своей истории очки в серии А. "Ведьмы" расположились на последнем месте.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Беневенто" – "Торино" – 0:1 (0:0)