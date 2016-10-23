"Торино" и "Лацио" сыграли вничью, "Наполи" победил "Кротоне"

"Торино" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Лацио" - 2:2. От поражения хозяев спас гол Адама Ляича с пенальти, забитый на 90-й минуте.

В другой встрече "Наполи" на выезде победил "Кротоне" - 2:1. При этом большую часть матча неаполитанцы играли в меньшинстве - на 31-й минуте с поля был удален Мануэль Габбьядини.

Таким образом, "Наполи" набрал 17 очков и приблизился к лидирующему в таблице "Ювентусу" на расстояние в четыре очка.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Торино" - "Лацио" - 2:2 (1:0)

Голы: Яго Фальке, 20 (1:0). Иммобиле, 71 (1:1). Мурджа, 84 (1:2). Ляич, 90+2 - с пенальти (2:2).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Макси Лопес, 79), Базелли (Оби, 74), Вальдифиори (Бойе, 88), Ляич, Яго Фальке, Белотти.

"Лацио": Маркетти, Баста (Джорджевич, 56), Габаррон, Худт, Уоллас, Лулич, Пароло, Катальди, Фелипе Андерсон (Прче, 89), Иммобиле, Кейта (Мурджа, 79).

Предупреждения: Баррека, 29. Пароло, 59. Белотти, 61. Катальди, 90+1.

Судья: Джакомелли.

23 октября. Турин. Olimpico Di Torino.