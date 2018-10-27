"Торино" и "Фиорентина" сыграли вничью

"Торино" сыграл вничью с "Фиорентиной" (1:1) в матче десятого тура чемпионата Италии. Хозяева забили единственный мяч благодаря автоголу голкипера Альбана Лафона, у гостей гол в активе Марко Бенасси.

"Торино" набрал 14 очков и занимает девятое место. У "Фиорентины" 15 очков и пятая позиция.

В следующем туре "Торино" примет "Рому", а "Фиорентина" на выезде сыграет с "Сампдорией".

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Торино" - "Фиорентина" - 1:1 (1:1)

Голы: Бенасси, 2 (0:1). Лафон, 13 - в свои ворота (1:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 83), Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Дзадза, 65), Яго Фальке (Сориано, 85), Белотти.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Дабо, 84), Эйсерик (Жерсон, 46), Верету, Фернандес (Симеоне, 46), Миральяс, Кьеза.

Предупреждения: Миленкович, 6. Ринкон, 24. Жерсон, 67. Мейте, 70. Миральяс, 76. Верету, 82.

Судья: Фаббри.

27 октября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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