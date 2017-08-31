"Торино" арендовал у "Милана" Ньянга, которым интересовался "Спартак"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг стал игроком "Торино", информирует клубная пресс-служба. Туринцы арендовали форварда на один сезон с пунктом обязательного выкупа.

Ранее сообщалось, что Ньянга хочет приобрести "Спартак", однако футболист не захотел покидать Италию. В первой половине сезона он провел 13 матчей и забил 3 гола за "Милан", а вторые полгода провел в "Уотфорде", отметившись 2 мячами в 16 играх чемпионата Англии.

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