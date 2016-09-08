Томмазо Джулини: "У Бруну Алвеша нет агента, поэтому мы быстро договорились о переходе в "Кальяри"

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини рассказал о том, как проходили переговоры с защитником сборной Португалии Бруну Алвешем минувшим летом. Экс-футболист "Зенита" перешел в итальянскую команду после выступлений за "Фенербахче".

– У нас были идеальные переговоры с Бруну Алвешем, – цитирует Football Italia Джулини. – Договоренность была достигнута в раздевалке стадиона "Уэмбли". У Алвеша нет агента, что значительно облегчило переговоры, и мы быстро все согласовали. Футбол был бы лучшим спортом, если бы все переговоры проходили так. Не умаляя заслуг агентов, конечно.