20:55 | ФУТБОЛ — Италия

Томмазо Джулини: "У Бруну Алвеша нет агента, поэтому мы быстро договорились о переходе в "Кальяри"

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Президент "Кальяри" Томмазо Джулини рассказал о том, как проходили переговоры с защитником сборной Португалии Бруну Алвешем минувшим летом. Экс-футболист "Зенита" перешел в итальянскую команду после выступлений за "Фенербахче".

– У нас были идеальные переговоры с Бруну Алвешем, – цитирует Football Italia Джулини. – Договоренность была достигнута в раздевалке стадиона "Уэмбли". У Алвеша нет агента, что значительно облегчило переговоры, и мы быстро все согласовали. Футбол был бы лучшим спортом, если бы все переговоры проходили так. Не умаляя заслуг агентов, конечно.

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