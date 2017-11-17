Томас Стракоша: "Буффон заслужил другого финала карьеры в сборной"

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша посочувствовал голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который объявил о завершении карьеры в сборной Италии. Буффон сделал это со слезами на глазах после непопадания итальянцев на ЧМ-2018.

– Моим кумиром всегда был Буффон, – цитирует Sky Italia Стракошу. – Было больно видеть его таким грустным. Это ужасно. Я тоже грустил вместе со всеми итальянцами. Буффон заслуживал другого финала карьеры в сборной. Разочарование итальянцев объяснимо. Чемпионат мира – это нечто уникальное. Италии немного не повезло.