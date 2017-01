Томас Ринкон: "У меня не было никаких сомнений при переходе в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" полузащитник Томас Ринкон на пресс-конференции заявил, что сразу принял предложение туринского клуба. Также он рассказал, как отреагировали на трансфер на его родине в Венесуэле. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2020 года. "Дженоа" получил за Ринкона 8 миллионов евро, однако сумма может вырасти на один миллион при выполнении ряда условий.

– Прежде всего я хотел бы поблагодарить моих новых товарищей по команде и персонал за теплый прием, – цитирует твиттер "Ювентуса" Ринкона. – Последние несколько дней были мечтой, которая стала реальностью. Я буду стараться как можно быстрее вписаться в коллектив. Когда появилось предложение от туринцев, у меня не было никаких сомнений. Эта команда всегда играет только на победу.

Знаете, я хотел взять восьмой номер, но он уже занят Маркизио, так что выбрал 28-й, так как это мой возраст. Мой переход в "Ювентус" заинтересовал всю Венесуэлу. Это показывает, насколько там ценят футбол.

