Томас Фермален: "Надеюсь, что смогу остаться в "Роме" надолго"

Защитник Томас Фермален заявил, что надеется остаться в "Роме", чтобы вернуться в сборную Бельгии на чемпионат мира-2018. В последние годы 31-летний футболист провел мало игр из-за частых травм. Права на Фермалена принадлежат "Барселоне", а за "Рому" он выступает на правах аренды. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

– Я хочу чувствовать себя хорошо, поэтому надеюсь, что смогу остаться здесь надолго, – цитирует Playsports Фермалена. – Пришло время доказать свой уровень после стольких проблем. Также игра за "Рому" поможет мне вернуться в сборную перед чемпионатом мира.