Тохир продал свою долю акций в "Интере"

Бывший президент "Интера" Эрик Тохир продал принадлежавшие ему акции клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Доля индонезийского бизнесмена в итальянском клубе составляла 31,05%. Она перейдет к инвестиционной компании LionRock из Гонгконга. Сумма сделки не разглашается.

Тохир являлся совладельцем "Интера" с 2013 года. В течение двух лет он занимал должность президента команнды. В октябре 2018-го стало известно, что президентом клуба станет китайский бизнесмен Стивен Чжан - сын главы Suning Holdings Group, владеющей миланским клубом.