15:26 | Футбол — Италия

Тавеккьо попросил прощения и ушел с поста главы Федерации футбола Италии

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Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо подтвердил свою отставку. 74-летний функционер объявил об этом на заседании федерации, поскольку сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018, сообщает Football Italia.

 
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– Прошу прощения, – сказал Тавеккьо на заседании федерации, обратившись к коллегам. – Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время итальянскому футболу начать новую эру с новыми лицами. Я принял решение, исходя из того, что отношение ко мне со стороны изменилось.

Четырехкратный чемпион мира Италия проиграла Швеции в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018 (0:1 в гостях и 0:0 дома). "Скуадра адзурра" лишь в третий раз в истории пропустит чемпионат мира. В 1930-м итальянцы, как и многие другие команды, не поплыли в Уругвай на первый в истории турнир. Также они не прошли отбор на чемпионат мира-1958 в Швеции.

Ранее со скандалом ушел в отставку главный тренер сборной Джампьеро Вентура. В числе кандидатов на освободившийся пост называются Карло Анчелотти (в сентябре был уволен "Баварией"), Антонио Конте из "Челси" (руководил сборной до переезда в Лондон после Евро-2016), Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" (сменил Конте в Турине в 2014-м), Клаудио Раньери из "Нанта" и Роберто Манчини из "Зенита".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sergei1vanof

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17:01

Don

SS-1525-Sergey, да уж лучше они, чем коррумпированные насквозь опг озерки и клоун Фурсенко: "Мы будем ЧМ-2018", "Зенытик выиграет скоро 3 ЛЧ")))

16:58

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а что думают по этому поводу солдафон и виталя?

16:56

SS-1525-Sergey

А у нас тренер может только в раздевалке учить "Кто мы!", а РФС сидеть приклеенные к своим пожизненным креслам Симоняны и Колосковы.

16:34

стс911

ждем таких же шагов от российских функционеров после не выхода из группы на ЧМ 2018.

15:37