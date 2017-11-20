Тавеккьо попросил прощения и ушел с поста главы Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо подтвердил свою отставку. 74-летний функционер объявил об этом на заседании федерации, поскольку сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018, сообщает Football Italia.

– Прошу прощения, – сказал Тавеккьо на заседании федерации, обратившись к коллегам. – Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время итальянскому футболу начать новую эру с новыми лицами. Я принял решение, исходя из того, что отношение ко мне со стороны изменилось.

Четырехкратный чемпион мира Италия проиграла Швеции в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018 (0:1 в гостях и 0:0 дома). "Скуадра адзурра" лишь в третий раз в истории пропустит чемпионат мира. В 1930-м итальянцы, как и многие другие команды, не поплыли в Уругвай на первый в истории турнир. Также они не прошли отбор на чемпионат мира-1958 в Швеции.

Ранее со скандалом ушел в отставку главный тренер сборной Джампьеро Вентура. В числе кандидатов на освободившийся пост называются Карло Анчелотти (в сентябре был уволен "Баварией"), Антонио Конте из "Челси" (руководил сборной до переезда в Лондон после Евро-2016), Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" (сменил Конте в Турине в 2014-м), Клаудио Раньери из "Нанта" и Роберто Манчини из "Зенита".