15:26 | Футбол — Италия

Тавеккьо подтвердил уход с поста главы Федерации футбола Италии

1

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо подтвердил свою отставку. 74-летний функционер объявил об этом на заседании федерации, поскольку сборная Италии не смогла выйти на ЧМ-2018, сообщает Football Italia.

– Прошу прощения, – сказал Тавеккьо на заседании федерации, обратившись к коллегам. – Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время итальянскому футболу начать новую эру с новыми лицами. Я принял решение, исходя из того, что отношение ко мне со стороны изменилось.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

стс911

ждем таких же шагов от российских функционеров после не выхода из группы на ЧМ 2018.

15:37