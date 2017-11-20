Тавеккьо подтвердил уход с поста главы Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо подтвердил свою отставку. 74-летний функционер объявил об этом на заседании федерации, поскольку сборная Италии не смогла выйти на ЧМ-2018, сообщает Football Italia.

– Прошу прощения, – сказал Тавеккьо на заседании федерации, обратившись к коллегам. – Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время итальянскому футболу начать новую эру с новыми лицами. Я принял решение, исходя из того, что отношение ко мне со стороны изменилось.