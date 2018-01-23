Бывший руководитель Федерации футбола Италии (FIGC) Карло Тавеккьо может стать новым президентом серии А, сообщает Corriere dello Sport. 74-летний функционер покинул предыдущий пост после того, как сборная Италии впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира.

По информации источника, поддержку Тавеккьо оказывают президенты клубов элитного итальянского дивизиона – Урбано Каиро ("Торино"), Клаудио Лотито ("Лацио") и Аурелио Де Лаурентис ("Наполи"). Для того, чтобы бывший президент FIGC возглавил серию А, ему необходимо заручиться поддержкой большинства клубов лиги – 11 из 20.

Отмечается, что ранее против выдвижения Тавеккьо на этот пост выступали боссы "Ювентуса" и "Ромы".