Танкреди Палмери: "Новый контракт Астори с "Фиорентиной" - выдумка"

Авторитетный журналист Танкреди Палмери опроверг сообщения о том, что "Фиорентина" подпишет новый контракт с капитаном команды Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье, 4 марта. В СМИ сообщали, что средства по соглашению "фиалок" с покойным защитником будут направлены вдове и дочери игрока.

- Это полнейшая выдумка, - написал в Твиттере Палмери. - Пожалуйста, не пишите об этом и проявите уважение. Народ Флоренции едва успел утереть слезы.

Ранее стало известно, что Астори будет похоронен 8 марта. Церемония прощания с защитником пройдет в базилике "Санта-Кроче" и начнется в 12.00 по московскому времени.

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