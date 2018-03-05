Танкреди Палмери: "Новый контракт Астори с "Фиорентиной" - выдумка"

Авторитетный журналист Танкреди Палмери опроверг сообщения о том, что "Фиорентина" подпишет новый контракт с капитаном команды Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье, 4 марта. В СМИ сообщали, что средства по соглашению "фиалок" с покойным защитником будут направлены вдове и дочери игрока.
- Это полнейшая выдумка, - написал в Твиттере Палмери. - Пожалуйста, не пишите об этом и проявите уважение. Народ Флоренции едва успел утереть слезы.
Ранее стало известно, что Астори будет похоронен 8 марта. Церемония прощания с защитником пройдет в базилике "Санта-Кроче" и начнется в 12.00 по московскому времени.
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This is a total hoax.– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 5 марта 2018 г.
Please don’t report anything like this, show some respect.
Fiorentina people barely had time to wipe away their tears so far https://t.co/WLmYsgk1WJ