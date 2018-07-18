Танкреди Палмери: "К трансферу в "Ювентус" Криштиану Роналду подтолкнуло столкновение с Пересом"

Известный итальянский инсайдер Танкреди Палмери поделился с "СЭ" взглядом на трансфер форварда "Реала" Криштиану Роналду в "Ювентус". Туринский клуб задумался о его покупке после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Старой синьорой" и мадридцами, когда Роналду забил в Италии. После игры боссы "Юве" связались Жорже Мендешем, официальным представителем Криштиану.

– Не думаю, что эта история подтолкнула обе стороны к сделке, – отметил Палмери. – Хотя, безусловно, идея о покупке Роналду пришла именно с того матча. А к переходу Криштиану в "Ювентус" привело столкновение с Флорентино Пересом, президентом "Реала". (Игорь НОВИКОВ)