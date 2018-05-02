Сын Симеоне хочет остаться в "Фиорентине"

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне, сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, отметил, что хочет остаться в своей нынешней команде. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Вильярреала", "Севильи" и "Валенсии".

- Мне очень хорошо в "Фиорентине", я должен думать о том, чтобы остаться здесь, - приводит Football Italia слова Джованни Симеоне. - Я нахожусь здесь год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в "Фиорентине".



Джованни Симеоне перешел в "Фиорентину" из "Дженоа" перед началом нынешнего сезона. В нынешнем чемпионате Италии он провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.



