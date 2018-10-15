Сын Диего Симеоне Джованни: "Был бы рад играть в "Атлетико" под руководством отца

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне, сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, рассказал, что отец ни разу не тренировал его. Он также отметил, что был бы рад играть в мадридском клубе под его руководством.

- У меня никогда не было возможности тренироваться под руководством моего отца, - приводит Football Italia слова Симеоне. - Мой старик никогда не спрашивал меня об этой возможности. Играть за "Атлетико" было бы потрясающе. Как футболист, я хотел бы видеть его тренером сборной. Думаю, что каждый аргентинец хотел бы этого, потому что он отличный тренер.

Джованни Симеоне выступает за "Фиорентину" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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