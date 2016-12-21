14:42 | ФУТБОЛ — Италия

Сусо: "Вскоре вернется старый "Милан"

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Нападающий "Милана" Сусо верит, что его команда в ближайшее время вернет себе былую славу. После 17 туров в чемпионате Италии красно-черные занимают 5-е место в турнирной таблице.

- Наше место меня не удивляет, - цитирует Gazzetta Dello Sport Сусо. - Я знал еще летом, что в этом сезоне все будет хорошо у нас. Раньше разница между нами и такими клубами, как "Ювентус", "Рома" и "Наполи", была велика, но не сейчас. Если мы будем продолжать в том же духе, то старый "Милан" вернется. Важно набирать очки, особенно в матчах с небольшими командами.

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