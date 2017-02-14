Сусо спас "Милан" от поражения в матче с "Лацио"

"Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" в матче 24-го тура чемпионата Италии - 1:1. Римляне открыли счет в конце первого тайма - Лукас Билья забил гол с пенальти. Гости отыгрались за пять минут до финального свистка - забитый мяч на свой счет записал Сусо.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Лацио" - "Милан" - 1:1 (1:0)

Голы: Билья, 45+1 - с пенальти (1:0). Сусо, 85 (1:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Габаррон, 87), де Фрай, Худт, Билья, Пароло, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 87), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта (Лулич, 65).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Ванджони, Абате, Гомес, Поли (Фернандес, 77), Деулофеу, Окампос (Лападула, 63), Пашалич, Локателли (Соса, 53), Сусо.

Предупреждения: Ванджони, 24. Раду, 63. Фернандес, 82. Милинкович-Савич, 89.

Судья: Дамато.

13 февраля. Рим. Стадион Olimpico.