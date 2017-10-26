Сусо: "Милан" со мной не продлил бы контракт, если хотел продать"

Полузащитник "Милана" Сусо не боится, что его могут зимой продать, чтобы у клуба не возникло проблем с финансовым фэйр-плей. 23-летний испанец в конце сентября подписал новый контракт с миланским коллективом.

- Чувствую ли я, что могу стать жертвой финансового фэйр-плей? Я недавно подписал новый контракт, - цитирует Football Italia Сусо. - Генеральный директор "Милана" ничего мне не сказал. Если бы меня хотели продать, то сообщили бы мне, прежде чем я подписал новый контракт. Думаю, я в "Милане" на долгое время.