Супруга Икарди надеется, что игрок подпишет новый контракт с "Интером" на этой неделе

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, выразила надежду, что ее муж подпишет новый контракт с миланским клубом на этой неделе.

- Мы еще не назначили встречу, - приводит Football Italia слова супруги Икарди. - но все в порядке. Мы надеемся, что все решится на этой неделе.

Икарди хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Такая зарплата позволила бы ему стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Действующий контракт форварда с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

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