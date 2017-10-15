Супердерби! "Интер" - "Милан" - 3:2 и хет-трик Икарди

"Интер" победил "Милан" в матче 8-го тура чемпионата Италии. Главнымм героем встречи стал капитан черно-синих Мауро Икарди. Аргентинский форвард стал автором хет-трика, причем победный мяч провел с пенальти на 90-й минуте встречи.

Победа позволила "Интеру" выйти на чистое второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Наполи" команду отделяет 2 очка. Действующий чемпион страны "Ювентус" занимает третью строчку и отстает от черно-синих на 3 балла.

"Милан" же после восьми туров занимает десятое место.

Чемпионат Италии

Серия A

8-й тур

"Интер" - "Милан" - 3:2 (1:0)

Голы: Икарди, 28 (1:0). Сусо, 56 (1:1). Икарди, 63 (2:1). Бонавентура, 81 (2:2). Икарди, 90 - с пенальти (3:2).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Кандрева (Жоау Канселу, 73), Валеро (Эдер, 85), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди (Сантон, 90+3).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Бонуччи, Романьоли (Локателли, 78), Борини, Билья, Кессье (Кутроне, 46), Бонавентура, Родригес, Сусо, Андре Силва.

Предупреждения: Миранда, 15. Романьоли, 22. Весино, 25. Гальярдини, 66. Перишич, 79. Родригес, 89. Икарди, 90+1. Эдер, 90+4.

Судья: Тальявенто.

Трансляция матча "Интер" - "Милан"