11:45 | Футбол — Италия

Сумасшедшая концовка Суперкубка Италии. Видео

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"Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии. Римский клуб вел в счете 2:0 по ходу встречи, однако туринцы смогли отыграться благодаря дублу Пауло Дибалы.

Аргентинец забил свой второй мяч на 90-й минуте встречи, а уже через три минуты победный мяч забил полузащитник "Лацио" Алессандро Мурджа. Также два мяча в составе победителей на счету форварда Чиро Иммобиле.

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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МудрыйКАА

А где пенальти !?

12:29

delacrua

ахаха. пенальти конечно фантастический )))

12:11

ladafan

упыри которые ругают наших судей - посмотрите

11:51