Сумасшедшая концовка Суперкубка Италии. Видео

"Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии. Римский клуб вел в счете 2:0 по ходу встречи, однако туринцы смогли отыграться благодаря дублу Пауло Дибалы.
Аргентинец забил свой второй мяч на 90-й минуте встречи, а уже через три минуты победный мяч забил полузащитник "Лацио" Алессандро Мурджа. Также два мяча в составе победителей на счету форварда Чиро Иммобиле.
Full Highlights of Lazio's 3-2 win over Juventus in the 2017 Supercoppa. pic.twitter.com/dW4Pd5BBGY– Serie A News (@TransfersCalcio) 13 августа 2017 г.
МудрыйКАА
А где пенальти !?
12:29
delacrua
ахаха. пенальти конечно фантастический )))
12:11
ladafan
упыри которые ругают наших судей - посмотрите
11:51