Сумасшедшая концовка Суперкубка Италии. Видео

"Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии. Римский клуб вел в счете 2:0 по ходу встречи, однако туринцы смогли отыграться благодаря дублу Пауло Дибалы.

Аргентинец забил свой второй мяч на 90-й минуте встречи, а уже через три минуты победный мяч забил полузащитник "Лацио" Алессандро Мурджа. Также два мяча в составе победителей на счету форварда Чиро Иммобиле.