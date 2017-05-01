01:55 | ФУТБОЛ — Италия

Стротман может получить дисквалификацию за симуляцию в матче с "Лацио"

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Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман может получить дисквалификацию после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (1:3), сообщает Football Italia. Игрок эпизоде, который привел к пенальти в ворота "орлов", симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дициплинарные органы серии А могу рассмотреть этот момент дополнительно по видеозаписи поединка.

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