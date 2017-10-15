Стракоша - об отбитом пенальти: "Перед матчем советовался с отцом"

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша рассказал о том, что он изучал пенальти в исполнении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. Голкипер смог отбить 11-метровый, который был назначен на 6-й добавленной минуте к основному времени после просмотра видеоповтора. Тем самым, албанец принес своей команде победу со счетом 2:1.

– Мы вместе с персоналом изучали удары Дибалы, – цитирует Football Italia. – Я поговорил с отцом, который также был вратарем. Этот отбитый пенальти является одним из пяти лучших моментов в моей карьере. Команда боролась за победу, я чувствовал, что мне просто необходимо отбить этот удар.