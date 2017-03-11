Стоимость нового стадиона "Фиорентины" составит 420 миллионов евро

"Фиорентина" представила проект своего нового стадиона. Арена будет расположена в северо-западной части Флоренции. Ее вместимость составит 40 тысяч человек. Приблизительная стоимость строительства – 420 миллионов евро.

Ожидается, что строительство начнется в 2019 году, а через два года клуб планирует уже проводить на новом стадионе матчи.