14:21 | ФУТБОЛ — Италия

Стоимость нового стадиона "Фиорентины" составит 420 миллионов евро

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"Фиорентина" представила проект своего нового стадиона. Арена будет расположена в северо-западной части Флоренции. Ее вместимость составит 40 тысяч человек. Приблизительная стоимость строительства – 420 миллионов евро.

Ожидается, что строительство начнется в 2019 году, а через два года клуб планирует уже проводить на новом стадионе матчи.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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изсибири

"420 миллионов евро", "через два года клуб планирует уже проводить на новом стадионе матчи"... Читать противно...

14:54

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