Стоимость нового стадиона "Фиорентины" составит 420 миллионов евро

"Фиорентина" представила проект своего нового стадиона. Арена будет расположена в северо-западной части Флоренции. Ее вместимость составит 40 тысяч человек. Приблизительная стоимость строительства – 420 миллионов евро.
Ожидается, что строительство начнется в 2019 году, а через два года клуб планирует уже проводить на новом стадионе матчи.
Le tribune del #nuovostadio della Fiorentina saranno interamente coperte per un maggior comfort del tifoso. pic.twitter.com/w9bvx63IhJ– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 10 марта 2017 г.
изсибири
"420 миллионов евро", "через два года клуб планирует уже проводить на новом стадионе матчи"... Читать противно...
14:54