Стефано Векки: "Интеру" не хватает качества игры"

Исполняющий обязанности главного тренера "Интера" Стефано Векки после поражения от "Саутгемптона" (1:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что его команда показала хороший футбол в первом тайме. При этом, по словам Векки, миланцам не хватает стабильности.

– Думаю, команда показала организованный, целеустремленный футбол в матче против физически хорошо готовой команды, которая тоже играет в отличный футбол, – приводит Football Italia слова Векки. – Мы создали "Саутгемптону" большие проблему. В первом тайме мы действовали хорошо, а вот после перерыва слишком часто ошибались в передачах и не могли убежать в контратаки.

Нужно научиться лучше контролировать мяч, иначе команда постоянно находится под давлением и теряет много сил.

Тактически не было много работы, хотя определенные вещи мы и сделали. Я хотел вселить в ребят уверенность и послать позитивные сигналы команды. Я увидел, что игроки действуют сконцентрировано и интенсивно, во втором тайме мы стали играть хуже. В первую очередь нам не хватает стабильно качественной игры, которая должна быть нашей сильной стороной.