Стефано Стураро: "Незасчитанный мяч в ворота "Милана" повлиял на результат игры"

Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро после поражения в матче 9-го тура чемпионата Италии от "Милана" (0:1) высказал недовольство решением главного арбитра встречи Николы Риццоли, который не засчитал гол в ворота красно-черных. По словам хавбека, это решение повлияло на результат игры.

– Безусловно, незасчитанный гол негативно сказался на игре нашей команды, – приводит официальный сайт "Ювентуса" слова Стураро. – Решение арбитра прямым образом повлияло на исход матча. Встреча, конечно, на этом не закончилась, у нас были моменты, однако в данной ситуации случилось, как случилось. Считаю, что это была явная ошибка судьи. Мы проиграли, но команда показала неплохую игру. Будем работать дальше.