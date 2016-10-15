Стефано Соррентино: "Харт принесет "Торино" десять дополнительных очков"

Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино признался, что он будет с интересом наблюдать за игрой своего коллеги по амплуа Джо Харта, который летом перешел в "Торино". По словам 37-летнего итальянца, вратарям всегда сложно адаптироваться в иностранном чемпионате.

- "Торино" подписал отличного голкипера, - приводит Tuttosport слова Соррентино. - Я наблюдаю за Хартом в течение нескольких лет. Я всегда слежу за лучшими вратарями, потому что могу почерпнуть у них что-то новое. Главная цель голкипера – не пропускать мячи. Харт хорошо с этим справляется. И не важно, что он чуть хуже играет ногами.

Мне любопытно будет пронаблюдать, как Джо адаптируется к итальянскому футболу. Вратарям всегда сложнее переезжать в другие чемпионаты, чем другим футболистам. Думаю, он сможет принести "Торино" десять дополнительных очков за сезон.