Стефано Пиоли: "Вся моя семья болеет за "Интер"

Новый главный тренер "Интера" Стефано Пиоли выразил радость по поводу назначения на пост наставника "нерадзурри". Экс-тренер "Лацио" признался, что всегда поддерживал "Интер".

– Можно сказать, что это мой "Интер", – цитирует Football Italia Пиоли. – Я очень рад, горд и возбужден. Хочу начать это новое приключение наилучшим образом. Мне нужно тут освоиться. У нас качественный состав. Хочу сказать, что в моей семье все болеют за "Интер". Я вырос на лозунгах в поддержку этой команды. У меня была работа в других клубах, но эта ценность всегда сохранялась. Я знаю историю и славу "Интера". Мы сделаем все, чтобы играть хорошо и добиваться побед. Сейчас "Интер" не в том положении, которое заслуживает. Мы должны сосредоточиться на возвращении его на должную позицию.