Стефано Пиоли: "В первом тайме судья не назначил два пенальти в ворота "Юве"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:1) подверг критике работу арбитра Николы Риццоли. По словам специалиста, он дважды не назначил пенальти в ворота туринской команды в первом тайме.

– Мы играли на равных, в таких матчах все решают эпизоды, – приводит Tmw слова Пиоли. – В первом тайме судья не назначил два пенальти в ворота "Ювентуса" за фолы Кьеллини и Манджучика на Икарди. Так и определяется ход встречи. Мы ни в чем не уступали туринцам. "Интер" проиграли из-за своей невнимательности и ошибок арбитра.