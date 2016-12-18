Стефано Пиоли: "Позор, что "Интер" не смог удвоить преимущество"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после гостевого матча 17-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (1:0) заявил, что его подопечные сыграли с умом, теперь им нужно забыть про эту победу и сосредоточиться на следующей встрече. Миланская команда занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков.

– Мы сейчас в сложном положении и каждая игра является для нас контрольной точкой, – цитирует Sportmediaset Пиоли. – Сегодня мы играли с умом, остро. Поэтому то, что мы не смогли удвоить преимущество, я считаю позором. Мы провели неплохой матч, "Сассуоло" старался сравнять, но у них было не так много шансов. Я доволен тем, что "Интер" победил, но теперь нам нужно сосредоточиться на игре с "Лацио".

Мелу? Неплохо сыграл, и я не думаю, что он справедливо получил вторую желтую карточку. У него есть характер и опыт, нужно просто контролировать свой агрессивный стиль игры.