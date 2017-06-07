Стефано Пиоли: "Надеюсь остаться в "Фиорентине" надолго"

Новый главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли подчеркнул, что "фиалки" - единственный клуб Италии, в котором он хотел работать. Специалист надеется, что игроки поймут, насколько важно играть за эту команду.

- Я надеюсь на то, что останусь в "Фиорентине" на долгое время, - приводит Football Italia слова Пиоли. - Я счастлив здесь и хочу испытать те же чувства, которые у меня были, когда я выступал за этот клуб.

"Фиалки" - единственная команда в Италии, которую я хотел возглавить. В противном случае я бы уехал. Мне хочется, чтобы футболисты поняли, насколько важно выходить на поле в футболке этого клуба.

Напомним, что Пиоли в качестве игрока выступал за "Фиорентину" с 1989 по 1995 год.