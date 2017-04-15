Стефано Пиоли: "Матч заканчивается только с финальным свистком арбитра"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 32-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:2) выразил разочарование в связи с упущенной победой. "Нерадзурри" вели к перерыву со счетом 2:0, но пропустили два гола во втором тайме и упустили три очка.

– Матч заканчивается только с финальным свистком арбитра, – сказал для Premium Sport Пиоли. – Нам необходимо было сыграть более внимательно до самого конца. Я разочарован, поскольку победа в дерби могла бы помочь нам в плане борьбы в турнирной таблице.