Стефано Пиоли: "Матч с "Эмполи" был не таким простым"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после победы над "Эмполи" в матче 24-го тура чемпионата Италии (2:0) отметил, что было непросто. Также он продолжает верить в попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. На данный момент "Интер" идет на 4-й строчке, отставая от "Наполи", занимающего третье место, на 6 очков.

- "Интер" должен стараться оставаться мотивированным и стараться соответствовать нашим амбициям, - цитирует Mediaset Premium Пиоли. - Нам было не так легко в матче с "Эмполи", как могло показаться. Мы играли хорошо, и я счастлив. Нам было важно выиграть этот матч и доказать, что мы можем вернуться в борьбу. Будет очень трудно претендовать на Лигу чемпионов, но нужно продолжать концентрироваться на ближайшей игре.