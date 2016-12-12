03:55 | ФУТБОЛ — Италия

Стефано Пиоли: "Интеру" нужно принять критику"

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Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после победы над "Дженоа" (1:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что команда еще прибавит по ходу сезона. По словам Пиоли, "Интеру" нужно адекватно относиться к критике.

– Мы хотели оказать давление на соперника, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Местами нам приходилось нелегко, в тех моментах, когда мы должны были играть более сфокусированно. И все же, мы сделали шаг вперед, ведь мы победили.

На данный момент мы не можем быть удовлетворены тем, как складывается сезон, поэтому нужно принять критику и выкладываться максимально. Сезон длинный, мы, безусловно, будем прибавлять, к Рождеству хотим улучшить свои позиции.

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