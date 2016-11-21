02:59 | ФУТБОЛ — Италия

Стефано Пиоли: "Интер" смог достойно ответить "Милану", поэтому я доволен"

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Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:2) подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных. Для 51-летнего специалиста эта встреча стала дебютной на скамейке черно-синих.

– Я увидел много положительных моментов, – приводит Tmw слова Пиоли. – Это и настрой, и нежелание сдаваться. Команда смогла достойно ответить сопернику по ходу встречи, и я доволен. У нас есть база, на которой можно строить нечто серьезное. Но нам надо прибавлять, и это нормально.

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