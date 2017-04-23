Стефано Пиоли: "Интер" сам себе создает неприятности"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 33-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (4:5) не стал рассказывать о том, какие слова он адресовал футболистам после игры. Специалист отметил: команда не должна позволять себе играть так, как это было во втором тайме.

– Мы сами себе создаем неприятности, – приводит Tmw слова Пиоли. – То, как мы играли во втором тайме – недопустимо. После матча я обсудил со своим штабом причины неудачи. Кое-какие слова были сказаны и игрокам, но это останется в раздевалке.