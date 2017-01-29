06:13 29 января | ФУТБОЛ — Италия

Стефано Пиоли: "Интер" разгромил "Пескару" заслуженно"

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Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 22-го тура чемпионата Италии с "Пескарой" (3:0) выразил удовлетворение крупной победой. В следующем туре миланцы встретятся с лидером серии А "Ювентусом".

– Я доволен игрой и результатом, – приводит Tmw слова Пиоли. – "Интер" победил заслуженно. Хотя можно было лучше контролировать ход встречи. Были ошибки, когда мы дарили "Пескаре" мяч. Нужно работать над этим. "Ювентус"? Это будет важный матч, однако перед ним нам предстоит сыграть в Кубке Италии с "Лацио".

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Материалы REN-TV

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