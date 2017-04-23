Стефано Пиоли: "Интер" психологически неустойчив"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли не смог объяснить причину поражения в матче 33-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (4:5). По словам специалиста, после перерыва произошло нечто необъяснимое. Во втором тайме "фиалки" отправили четыре мяча в ворота миланцев.

- "Интер" хорошо действовал в первом тайме, но потом произошло нечто необъяснимое, - приводит Football Italia слова Пиоли. - Необходимо разобраться в случившемся. Мне бы очень хотелось понять, почему до перерыва мы играем, а потом останавливаемся. "Интер" психологически неустойчив, нужно это исправить.