04:15 | ФУТБОЛ — Италия

Стефано Пиоли: "Д’Амброзио заслуживает вызова в сборную Италии"

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Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 29-го тура чемпионата Италии с "Торино" (2:0) подчеркнул, что защитник команды Данило Д’Амброзио заслуживает вызова в национальную команду. Он отметил стабильность футболиста, который хорошо знаком наставнику "Скуадры адзурры" Джампьеро Вентуре.

– Вызов в сборную Италии – заслуга Д’Амброзио, – приводит Tmw слова Пиоли. – Он доказал это своей игрой и стабильным выступлением. Вентура отлично знает его по работе в "Торино". Д’Амброзио заслуживает попадания в национальную команду.

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