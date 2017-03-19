Стефано Пиоли: "Д’Амброзио заслуживает вызова в сборную Италии"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 29-го тура чемпионата Италии с "Торино" (2:0) подчеркнул, что защитник команды Данило Д’Амброзио заслуживает вызова в национальную команду. Он отметил стабильность футболиста, который хорошо знаком наставнику "Скуадры адзурры" Джампьеро Вентуре.

– Вызов в сборную Италии – заслуга Д’Амброзио, – приводит Tmw слова Пиоли. – Он доказал это своей игрой и стабильным выступлением. Вентура отлично знает его по работе в "Торино". Д’Амброзио заслуживает попадания в национальную команду.