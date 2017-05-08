Стефан Эль-Шаарави: "Рома" заслуживает второго места"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави подчеркнул после матча 35-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (4:1), что команда должна сыграть очень внимательно в оставшихся трех встречах этого сезона. Особенно форвард выделил игру с "Ювентусом".

– В поединке с "Ювентусом" мы должны будем показать, что разрыв между нами не столь огромен, – приводит Tmw слова Эль-Шаарави. – Мы знаем, в каком состоянии сейчас находятся туринцы, но необходимо будет сыграть очень внимательно. Оставшиеся три игры в чемпионате станут определяющими. "Рома" заслуживает второго места.