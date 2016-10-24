Стефан Эль-Шаарави: "Рома" реабилитировалась после неудачи в Лиге Европы, разгромив "Палермо"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Палермо" (4:1) подчеркнул, что команде была нужна победа, чтобы реабилитироваться за ничью с "Аустрией" в Лиге Европы. Римляне сравнялись по очкам с "Миланом" и отстают от лидирующего "Ювентуса" на два балла.

– Мы однозначно провели отличный матч, – приводит Tmw слова Эль-Шаарави. – Особенно хорошо команда действовала, получив преимущество в счете. После неудачи в Лиге Европы нам нужно было реабилитироваться, и мы это сделали.