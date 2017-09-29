Стефан Эль-Шаарави: "Не буду праздновать гол в ворота "Милана"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави в преддверии матча против "Милана" отметил, что уважает свой бывший клуб. По его словам, "черно-красные" сделали из него игрока.

- Для меня "Милан" был венцом мечты, как это было бы для любого поклонника клуба, - цитирует Sky Эль Шаарави. - За этот клуб я забил свой первый гол серии А, первый гол в Лиге чемпионов. Я сделал первые шаги, которые позволили мне стать игроком.