Стефан Эль-Шаарави: "Мы обязательно поборемся с "Ювентусом" за титул чемпиона Италии

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави считает, что римский клуб может побороться с "Ювентусом" за титул чемпиона Италии. По словам 24-летнего форварда, это будет возможно, если команда продолжит демонстрировать стабильно высокий уровень игры.

– "Рома" продемонстрировала очень приличный футбол на старте сезона, – приводит Sky Sports слова Эль-Шаарави. – Поначалу моя игра была не столь стабильна, как того бы хотелось, но сейчас все в порядке. Я рад, что мне удалось отличиться в дерби против "Эмполи". С первого дня в команде я почувствовал, что Спаллетти мне доверяет, и я ему за это очень благодарен. Я всегда внимаю его советам.

Что касается борьбы с "Ювентусом", то я считаю, что мы способны шагнуть еще дальше. Мы здорово действуем в атаке. Уверен, мы сумеем побороться со "Старой синьорой" за титул чемпиона Италии. Сезон длинный, впереди еще много матчей.

Беспроигрышная серия "Ромы" насчитывает 9 матчей, в семи из которых игроки столичного клуба одержали победы. После 12 туров чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Ювентуса" на 4 очка.