Стефан Эль-Шаарави: "Моя цель - вернуться в сборную Италии"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави признался, что надеется вернуться в сборную Италии. Последний раз 23-летний итальянец выходил на поле в футболке национальной команды 22 июня, сыграв 8 минут в поединке группового турнира Euro-2016 против Ирландии.

- Спаллетти уважает и верит в меня, поэтому я надеюсь продолжать забивать в предстоящих играх, - цитирует Football Italia Эль-Шаарави. - Сборная Италии? Конечно, это то, о чем я думаю. Я всегда был частью национальной команды, поэтому моя цель состоит в том, чтобы вернуться в нее с помощью "Ромы".