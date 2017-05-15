Стефан Эль-Шаарави: "Матч с "Ювентусом" получился почти идеальным"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:1) отметил, что команда смогла переломить ход встречи после перерыва. По его словам, римляне показали идеальную реализацию моментов.

- Этот матч был практически идеальным, - приводит Football Italia слова Эль-Шаарави. - В первом тайме сыграли не так хорошо, но потом смогли переломить ход встречи. Было важно обойти "Наполи". Понятно, что в матчах с "Юве" не бывает много голевых моментов. Сегодня мы реализовали те, которые у нас появились.