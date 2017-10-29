Стефан Эль-Шаарави: "Эффектный гол - лучший способ отпраздновать 25-летие"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави считает победный гол в ворота "Болоньи" (1:0) лучшим способом отпраздновать день рождения. В пятницу итальянцу исполнилось 25 лет.
- Это был лучший способ отпраздновать день рождения, - цитирует Sky Sport Italia Эль-Шаарави. - Тотти сказал, что раньше также забивал? Это отличный комплимент! Он величайший.
Сегодня мы были очень тверды и хорошо, что удержали в очередной раз сухой счет. Понимаем, что мы не всегда можем выиграть со счетом 3:0 или 4:0. Двигаемся от игры к игре.
What a goal by El Shaarawy #RomaBologna #AsRoma pic.twitter.com/G2t9YMNRfN– Scot Munroe (@scot_munroe) 28 октября 2017 г.