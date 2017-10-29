Стефан Эль-Шаарави: "Эффектный гол - лучший способ отпраздновать 25-летие"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави считает победный гол в ворота "Болоньи" (1:0) лучшим способом отпраздновать день рождения. В пятницу итальянцу исполнилось 25 лет.

- Это был лучший способ отпраздновать день рождения, - цитирует Sky Sport Italia Эль-Шаарави. - Тотти сказал, что раньше также забивал? Это отличный комплимент! Он величайший.

Сегодня мы были очень тверды и хорошо, что удержали в очередной раз сухой счет. Понимаем, что мы не всегда можем выиграть со счетом 3:0 или 4:0. Двигаемся от игры к игре.