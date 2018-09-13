Стефан де Фрай: "Я не верил, что Роналду перейдет в "Ювентус"

Защитник "Интера" Стефан де Фрай отметил, что появление Криштиану Роналду в "Ювентусе" усилит весь чемпионат Италии. При этом он подчеркнул, что португалец не самый страшный соперник, с кем ему приходилось встречаться.

– Я не верил, что Роналду перейдет в "Ювентус", – цитирует Corriere dello Sport де Фрая. – Это хорошая новость для серии А, которая получила еще одну звезду. Однако самым сильным форвардом, с которым я столкнулся, был Мбаппе.

"Интер" хочет финишировать в первой четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны сосредоточиться на своей работе и идти от игры к игре. Не нужно быть одержимыми в гонке именно с "Ювентусом".